Компания PGNiG официально отказалась рассчитываться за газ в рублях

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Польская компания PGNiG заявила об отказе проводить расчеты за газ в рублях. Это решение не позволит в дальнейшем получать топливо из России.
«PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчетам за природный газ, поставляемый “Газпромом” по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Таким образом, «Газпром» остановит поставки 27 апреля. Варшаве потребуется искать альтернативный источник энергоресурса.
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