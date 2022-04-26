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    Компания PGNiG официально отказалась рассчитываться за газ в рублях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Компания PGNiG официально отказалась рассчитываться за газ в рублях

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    Виктор Лисицын/Global Look Press

    Польская компания PGNiG заявила об отказе проводить расчеты за газ в рублях. Это решение не позволит в дальнейшем получать топливо из России. 

    «PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчетам за природный газ, поставляемый “Газпромом” по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

    Таким образом, «Газпром» остановит поставки 27 апреля. Варшаве потребуется искать альтернативный источник энергоресурса.

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