Компания Oracle увольняет всех российских сотрудников

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Корпорация Oracle предупредила российских сотрудников о скором увольнении. Сообщается, что их уволят 31 августа 2022 года. На данный момент в российском подразделении Oracle работает порядка 200-300 человек.





Компания с марта перестала работать на российском рынке, однако до последнего момента не увольняла сотрудников. При этом утверждается, что увольнение из Oracle слабо отразится на отечественном рынке труда, поскольку многие сотрудники могут уйти в другие компании, на аутсорс или вовсе покинуть страну.

Отметим, что российские клиенты ещё 7 марта начали получать сообщения о том, что с 12 марта обслуживание прекращается. А в конце того же месяца Oracle официально сообщила о прекращении работы в России.

Отметим, что в 2018 году Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком» и Федеральная налоговая служба России закупили программные решения Oracle на 13,3 миллиарда рублей. Хотя у многих программ есть отечественные аналоги, например, СУБД Postgres Pro.

В 2019 году СМИ опросили ряд IT-директоров в госструктурах, которые заявили, что в 81% организаций работают системы Oracle. А в 2021 году в «Росатоме» начали переход всей финансовой IT-системы для учета казначейских операций с Oracle на ту же на Postgres Pro.

Ранее то же самое сделала компания IBM, а в Microsoft хоть и не говорили об окончательном уходе, но сообщили о существенном сокращении бизнеса.