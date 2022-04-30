Компания Novatek Green Energy намерена возобновить газоснабжение польских регионов

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Польское дочернее предприятие компании «Новатэк» — Novatek Green Energy — намерено возобновить газоснабжение регионов, оставшихся без топлива из-за санкций, наложенных на организацию властями страны.
Ограничения на компанию Варшава наложила в рамках своей санкционной политики, которая была объявлена в ответ на проведение Россией на Украине спецоперации по защите населения Донбасса. Кроме того, Польша недавно была отключена от поставок российского энергоресурса по причине отказа оплачивать топливо рублями.
Ранее власти страны заявляли, что готовы к прекращению импорта. Однако некоторые районы республики оказались в затруднительном положении, которое намерено исправить предприятие Novatek Green Energy.
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