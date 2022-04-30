Компания Novatek Green Energy намерена возобновить газоснабжение польских регионов

Ограничения на компанию Варшава наложила в рамках своей санкционной политики, которая была объявлена в ответ на проведение Россией на Украине спецоперации по защите населения Донбасса. Кроме того, Польша недавно была отключена от поставок российского энергоресурса по причине отказа оплачивать топливо рублями.