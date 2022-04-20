Компания Nikon оценила карту памяти CFexpress Type B объемом 660 ГБ в 730 долларов

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Недавно компания Nikon сообщила о выпуске обновлений встроенного программного обеспечения для камер Z6 II, Z7 II и Z9. В этих обновлениях особое внимание уделено расширению возможностей указанных камер по части видеосъемки. Помимо этого, японский производитель анонсировал продажи своей первой карты памяти CFexpress Type B.

Карта памяти Nikon MC-CF660G CFexpress Type B объемом 660 ГБ характеризуется максимальной скоростью чтения 1700 МБ/с и максимальной скоростью записи 1500 МБ/с. По словам производителя, эта карта «оптимизирована для интенсивной видео- и фотосъемки высококлассными камерами, такими как флагманская беззеркальная камера Z9».

Новая карта памяти должна появиться в продаже в июне этого года по рекомендованной производителем розничной цене 730 долларов. Для сравнения: эта цена на 100 долларов больше, чем цена карты Delkin CFexpress Type B объемом 1 ТБ, максимальные скорости чтения и записи которой немного выше — 1730 МБ/с и 1540 МБ/с соответственно. Прием предварительных заказов на карты памяти Nikon MC-CF660G CFexpress Type B объемом 660 ГБ уже начался.