Компания Nike остановила продажу товаров на официальном сайте в России

Руководство Nike объявило о временной остановке продаж в российском онлайн-магазине и приложении. Об этом говорится на сайте компании.

Закрытие продаж продукции Nike может быть связано с проведением военной спецоперации России в Донбассе. Москва намерена демилитаризовать Украину и защитить граждан ЛДНР от киевской агрессии. Однако эти действия не поддерживают на Западе, в результате чего вводятся все новые санкции и запреты.

«В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте Nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе», — отмечается в сообщении.

Компания Apple также выпустила аналогичное объявление о прекращении продаж в России. При попытке оформить заказ на сайте пользователь сталкивается с сообщением об отсутствии доступа.

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