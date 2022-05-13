Компания «МТС Медиа» объявила о запуске телеканала «KION Хит»

На «KION Хит» будут доступны такие сериалы, как «Клиника счастья», «Сергий против нечисти», «Обоюдное согласие», «Бег улиток» и другие. Как сообщает RT, их будут показывать по будним дням в прайм-тайм, а также по субботам с 19:00 до 00:00.