Компания «МТС Медиа» объявила о запуске телеканала «KION Хит»

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Компания «МТС Медиа», владеющая стриминговой платформой KION, запускает новый телеканал «KION Хит».
Канал будет доступен на всех площадках МТС. На «KION Хит» будут транслироваться оригинальные проекты онлайн-кинотеатра, а также другие зарубежные и российские фильмы и сериалы. Директор по контенту «МТС Медиа» и KION Мария Смирнова заявила о намерениях предоставления пользователями качественного контента.
«Задача телеканала состоит в том, чтобы познакомить зрителей традиционного линейного ТВ с оригинальными проектами онлайн-кинотеатра Kion. Продолжить просмотр понравившегося сериала пользователи смогут, отсканировав QR-код, который ведет в приложение Kion», — цитирует Смирнову Forbes.
На «KION Хит» будут доступны такие сериалы, как «Клиника счастья», «Сергий против нечисти», «Обоюдное согласие», «Бег улиток» и другие. Как сообщает RT, их будут показывать по будним дням в прайм-тайм, а также по субботам с 19:00 до 00:00.