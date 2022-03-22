Компания «Мегалайн» представила проект территории «Горская» под Петербургом

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Строительная компания «Мегалайн» представила проект развития
территории «Горская» под Санкт-Петербургом на Международном форуме «Экология
большого города».
Согласно высокоточному макету будущих построек и
транспортных развязок, на территории будет создан новый центр для привлечения
не только петербуржцев и россиян, но и иностранных туристов. Кроме того,
появится новая деловая зона. Об этом сообщает ФАН.
«Наш макет, который находится на этом форуме сделан очень
высококлассно, с применением передовых технологий», — подчеркнул лидер проекта
по развитию территории Горская Олег Избяков.
Ранее генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий
Корупятник сообщил, что IT-деревня
может появиться на территории промзоны «Горская». Ее задачей является повышение
эффективности сотрудников данной сферы.