Компания McLaren выходит на рынок криптовселенных

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Представители британской компании McLaren заявили о создании собственной цифровой платформы. Руководители автопрома отметили, что это станет важнейшим шагом по интеграции в мир технологии Web 3.0. Благодаря этому известный бренд вошел в пространство метавселенной.





Производитель роскошных суперкаров McLaren Automotive объявил сегодня, 28 апреля, о запуске McLaren Special Operations (MSO) LAB, которая представляет новое эксклюзивное цифровое сообщество, символизирующее следующую главу в истории компании. метавселенная стратегии.

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

— McLaren Automotive (@McLarenAuto) April 28, 2022

MSO — это ателье, где дизайнеры и инженеры работают вместе, и теперь оно расширяет его до цифрового мира Web3, «позволяя создавать сообщество единомышленников, а также расширять границы производительности, расширять возможности и проектировать без усилий. ограничивается законами физики или термодинамики».

Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), директор по маркетингу McLaren Automotive, заявил:

Мы создали новый способ взаимодействия с клиентами и поклонниками во вселенной Web3. McLaren Special Operations – это собственное подразделение McLaren Automotive, поэтому вполне уместно, что MSO LAB станет нашим домом, где мы будем сотрудничать в метавселенной и раздвигать границы возможностей и дизайна, не обремененные физическими ограничениями

Команда дизайнеров McLaren сотрудничала с MSO LAB для создания отличительных невзаимозаменяемых токенов (NFT) McLaren ограниченного выпуска, а в ближайшем будущем планируется запустить первую ограниченную серию NFT.