Компания Mattel выпустила куклу в образе королевы Елизаветы II в честь 70-летия ее правления

Кукла в образе королевы Елизаветы II

Компания Mattel представила новую серию кукол, приуроченную к 70-летию правления королевы Елизаветы II. Об этом сообщается в официальном аккаунте Barbie в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Кукла изображает королеву Елизавету, одетую в белое платье с синей лентой, украшенной медальонами, которые похожи на ордена королевы. На голове куклы — тиара, похожая на ту, которую королева надевала на свою свадьбу. За 70 лет на троне королева Елизавета II стала британским монархом, который правил дольше всех, и первой, кто отметил платиновый юбилей правления. В честь этого знаменательного события Barbie представляет куклу в образе королевы, одетой в элегантное платье цвета слоновой кости, с голубой лентой с орденами и короной, завершающей ее королевский образ, — говорится в сообщении.

Купить куклу можно в коробке, дизайн которой отсылает к интерьерам Букингемского дворца. В продажу она поступила накануне, 21 апреля — в день 96-летия королевы.

Свой день рождения Елизавета II отметила в тихой обстановке и в кругу семьи в поместье Сандрингем в Норфолке. Официальный праздник в честь дня рождения королевы состоится летом и будет приурочен к празднованию 70-летия ее правления.

С днем рождения королеву поздравили и на странице королевской семьи в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), где были опубликованы два фото: снимок королевы с любимыми пони в Виндзорском дворце и детская фотография Елизаветы II.