Компания IKEA приостановила выдачу заказов покупателям до 11 июля

Шведская компания IKEA приняла решение приостановить выдачу заказов покупателям, совершившим покупку в ходе онлайн-распродажи. Предполагается, что заказы начнут выдавать в понедельник, 11 июля.
Представители компании подчеркнули, что IKEA не только не выдает уже сделанные заказы, но и не принимает новые. Причиной этому стало отсутствие доступных интервалов для доставки и самовывоза товаров. В пресс-службе сети мебельных магазинов заявили, что специалисты прикладывают все усилия для скорейшего возобновления продаж.
Онлайн-распродажа на сайте магазина IKEA стартовала 5 июля. Заказ можно сделать исключительно в тех городах, где имеются магазины сети. Отмечается, что с первых часов акции на сайте IKEA возникали технические неполадки, которые не позволили пользователям заказать желаемые товары.