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Компания IKEA приостановила выдачу заказов покупателям до 11 июля

Компания IKEA приостановила выдачу заказов покупателям до 11 июля
globallookpress.com/Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de

Шведская компания IKEA приняла решение приостановить выдачу заказов покупателям, совершившим покупку в ходе онлайн-распродажи. Предполагается, что заказы начнут выдавать в понедельник, 11 июля.

Представители компании подчеркнули, что IKEA не только не выдает уже сделанные заказы, но и не принимает новые. Причиной этому стало отсутствие доступных интервалов для доставки и самовывоза товаров. В пресс-службе сети мебельных магазинов заявили, что специалисты прикладывают все усилия для скорейшего возобновления продаж.

Онлайн-распродажа на сайте магазина IKEA стартовала 5 июля. Заказ можно сделать исключительно в тех городах, где имеются магазины сети. Отмечается, что с первых часов акции на сайте IKEA возникали технические неполадки, которые не позволили пользователям заказать желаемые товары.

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