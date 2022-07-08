Компания IKEA приостановила выдачу заказов покупателям до 11 июля

Представители компании подчеркнули, что IKEA не только не выдает уже сделанные заказы, но и не принимает новые. Причиной этому стало отсутствие доступных интервалов для доставки и самовывоза товаров. В пресс-службе сети мебельных магазинов заявили, что специалисты прикладывают все усилия для скорейшего возобновления продаж.