Компания IKEA объяснила видео с уничтожением сковородок в Петербурге

Представители шведской компании IKEA прокомментировали видеозапись, опубликованную в социальных сетях. На кадрах сотрудник компании из Санкт-Петербурга уничтожал сковородки, разбивая их о мусорный бак.
Специалисты пресс-службы IKEA объяснили, что сотрудник компании уничтожал сковородки в связи с их состоянием. По их словам, они относятся к некондиционному товару, не соответствующему стандартам качества.
«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — рассказали представители пресс-службы IKEA в беседе с РИА Новости.
Шведская компания IKEA была основана в 1943 году. В настоящее время она является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. Отмечается, что в марте 2022 года компания объявила о приостановке продаж на территории России.