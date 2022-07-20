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Компания IKEA объяснила видео с уничтожением сковородок в Петербурге

Компания IKEA объяснила видео с уничтожением сковородок в Петербурге
globallookpress.com/Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de

Представители шведской компании IKEA прокомментировали видеозапись, опубликованную в социальных сетях. На кадрах сотрудник компании из Санкт-Петербурга уничтожал сковородки, разбивая их о мусорный бак.

Специалисты пресс-службы IKEA объяснили, что сотрудник компании уничтожал сковородки в связи с их состоянием. По их словам, они относятся к некондиционному товару, не соответствующему стандартам качества.

«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — рассказали представители пресс-службы IKEA в беседе с РИА Новости.

Шведская компания IKEA была основана в 1943 году. В настоящее время она является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. Отмечается, что в марте 2022 года компания объявила о приостановке продаж на территории России.

ikea пресс-служба санкт-петербург сковородки
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