Компания «Геоскан» представила на ПМЭФ-2022 новую линейку высокотехнологичных БПЛА

«Это промышленное решение прикладного значения, на борту находится камера, позволяющая фотографировать и оцифровывать объект. Проект полностью международный и интересный не только в России, но и за рубежом. Мониторинг и оцифровка стройки, линий электропередачи, дроны позволяют предотвращать прорывы, отключения нефтегазопроводов. Это сельское хозяйство — оцифровка полей, динамика роста урожая, мониторинг дорог. В общем, много всего. В каждой сфере промышленности находится применение», — объяснил собеседник ФАН.