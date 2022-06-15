Компания «Геоскан» представила на ПМЭФ-2022 новую линейку высокотехнологичных БПЛА

Заместитель генерального директора компании «Геоскан» Павел Степанов рассказал о новых беспилотных летательных аппаратах, которые можно использовать в образовательных, сельскохозяйственных и строительных отраслях. Об этом с полей ПМЭФ-2022 рассказал корреспондент ФАН, входящего в Медиагруппу «Патриот».
«Мы производим БПЛА, работаем в России и за рубежом. Сегодня здесь на стенде, представляем несколько продуктов из нашей линейки. Первый — образовательные дроны, беспилотники, которые поставляются в школы, университеты, колледжи и ребята изучают основные навыки физики, аэродинамики, программирования», — рассказал Павел Степанов.
«Геоскан» также показал и промышленные аппараты, которые используются при мониторинге строительства и оцифровки различных объектов для решения градостроительных задач. Такие БПЛА позволяют быстро создать трехмерную виртуальную проекцию здания, территории или иного объекта.
«Это промышленное решение прикладного значения, на борту находится камера, позволяющая фотографировать и оцифровывать объект. Проект полностью международный и интересный не только в России, но и за рубежом. Мониторинг и оцифровка стройки, линий электропередачи, дроны позволяют предотвращать прорывы, отключения нефтегазопроводов. Это сельское хозяйство — оцифровка полей, динамика роста урожая, мониторинг дорог. В общем, много всего. В каждой сфере промышленности находится применение», — объяснил собеседник ФАН.
ПМЭФ-2022 продлится в Санкт-Петербурге до 18 июня. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что за прошедшие годы мероприятие приобрело репутацию авторитетного форума мирового уровня.