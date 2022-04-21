Компания ExxonMobil может полностью покинуть рынок РФ

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Агентство Reuters сообщает о намерениях концерна ExxonMobil закрыть российские
предприятия.
Все структуры
нефтегазового холдинга из США могут быть закрыты в России к 24 июня, отмечают
журналисты. Согласно информации
источников издания, основная причина изучения перспектив подобного решения —
военная спецоперация России на Украине.
ExxonMobil является
одной из самых крупных в мире компаний, работающих с нефтью и природным газом.
Источник из
правительства Мозамбика ранее сообщил, что ExxonMobil еще не приняла
окончательное инвестрешение по газовому проекту в стране, потому что ожидает
отмены «форс-мажорных обстоятельств», объявленных до этого французской TotalEnergies.
На севере Мозамбика активизировались вооруженные нападения,
вследствие чего фирма из Франции заморозила реализацию проекта.