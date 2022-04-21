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    Компания ExxonMobil может полностью покинуть рынок РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Компания ExxonMobil может полностью покинуть рынок РФ

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    globallookpress.com/Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com

    Агентство Reuters сообщает о намерениях концерна ExxonMobil закрыть российские
    предприятия.

    Все структуры
    нефтегазового холдинга из США могут быть закрыты в России к 24 июня, отмечают
    журналисты. Согласно информации
    источников издания, основная причина изучения перспектив подобного решения —
    военная спецоперация России на Украине.

    ExxonMobil является
    одной из самых крупных в мире компаний, работающих с нефтью и природным газом.

    Источник из
    правительства Мозамбика ранее сообщил, что ExxonMobil еще не приняла
    окончательное инвестрешение по газовому проекту в стране, потому что ожидает
    отмены «форс-мажорных обстоятельств», объявленных до этого французской TotalEnergies.

    На севере Мозамбика активизировались вооруженные нападения,
    вследствие чего фирма из Франции заморозила реализацию проекта.

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