Компания Evraz намерена продать Североамериканский дивизион

Компания Evraz, имеющая 18 перерабатывающих компаний в США и Канаде, решила продать свой Североамериканский дивизион. На продажу также выставлены 4 четыре металлургических завода в США и еще четыре — в Канаде, сообщает РИА Новости.
Компания является одним из крупнейших производителей труб большого диаметра и листовой стали.
«Evraz сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (Evraz North America, ENA). Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», — сообщили в Evraz.
Компания имеет активы не только в США и Канаде, но и в России. Это крупная металлургическая и горнодобывающая компания.