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Компания Evraz намерена продать Североамериканский дивизион

Компания Evraz намерена продать Североамериканский дивизион
Федеральное агентство новостей/PD

Компания Evraz, имеющая 18 перерабатывающих компаний в США и Канаде, решила продать свой Североамериканский дивизион. На продажу также выставлены 4 четыре металлургических завода в США и еще четыре — в Канаде, сообщает РИА Новости.

Компания является одним из крупнейших производителей труб большого диаметра и листовой стали.

«Evraz сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (Evraz North America, ENA). Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», — сообщили в Evraz.

Компания имеет активы не только в США и Канаде, но и в России. Это крупная металлургическая и горнодобывающая компания.

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