Компания CBC оправдалась за поиск «российского следа» в митинге канадских дальнобойщиков

Компания CBC оправдалась за поиск «российского следа» в митинге канадских дальнобойщиков Новости
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Канадская телерадиовещательная корпорация CBC подверглась критике за попытку притянуть Россию к митингам дальнобойщиков в Оттаве.

Журналистка Нил Коксал ранее допустила, что протесты в Канаде якобы могли быть спровоцированы русскими. Вместе с этим она не предоставила каких-либо доказательств своей теории. Высказывание телеведущей породило скандал, после чего CBC решил перевести всю вину на экспертов, но вновь вызвал волну критики.

«В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов», — написал телеканал.

Пользователи соцсетей и несколько местных порталов выразили возмущение в связи с действиями CBC. Они напомнили, что организаторы акций уже известны и «ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты».

Протестные акции с участием дальнобойщиков начались в Оттаве 29 января. Участники митингов выступают за отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, передает Argumenti.ru.

 
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