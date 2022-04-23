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    Компания Arctic заверила, что ее кулеры, совместимые с AM4, будут совместимы и с AM5

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Компания Arctic заверила, что ее кулеры, совместимые с AM4, будут совместимы и с AM5

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    Компания Arctic, специализирующаяся на выпуске систем охлаждения и компонентов для ПК, сообщила, что все кулеры Arctic, совместимые с процессорами AMD в исполнении AM4, также будут совместимы с новым разъемом AMD AM5.


    Ожидается, что AMD выпустит процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) в исполнении AM5, предназначенные для настольных ПК, в конце 2022 года. Поскольку новый разъем по размерами идентичен AM4, Arctic может гарантировать совместимость существующих кулеров с будущими процессорами AMD. Речь идет как о воздушных, так и о жидкостных системах охлаждения.

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