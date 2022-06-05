Компактный смартфон за 130 долларов с экраном диагональю 6,1 дюйма и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч. Представлен Tecno Pop 6

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Ассортимент смартфонов бренда Tecno пополнился моделью Pop 6 – она представлена в Нигерии. Устройство оснащено дисплеем IPS с диагональю 6,1 дюйма, так что смартфон получился компактным. Правда, разрешение невелико – 1560 х 720 пикселей, а 5-мегапиксельная фронтальная камера размещена в старомодном каплевидном вырезе.





Интересно, что и в основной камере применяются 5-мегапиксельные сенсоры – их два. Объем оперативной памяти составил 3 ГБ, встроенной флеш-памяти – 32 ГБ (есть слот для карт microSD). В основе аппаратной платформы лежит однокристальная система с четырехъядерным CPU частотой 1,3 ГГц, в качестве ОС выступает Android 11 Go Edition. Емкость аккумулятора – 5000 мА·ч, для зарядки используется порт microUSB, а технология быстрой зарядки не поддерживается.

Габариты Tecno Pop 6 – 157,8 x 73,84 x 9,7 мм. В конфигурации устройства также модем LTE, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приемник GPS, стандартный разъем для наушников. Цена новинки – 130 долларов.