Компактные iPhone заметно подешевели в России

загрузка...

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, смартфон iPhone 13 mini (обзор) значительно подешевел в российских магазинах.





Компания Apple начала продажи iPhone 13 mini в России 24 сентября по рекомендованной розничной цене от 69 999 рублей.

Однако российские ретейлеры начали предлагать новинку заметно дешевле. В некоторых магазинах iPhone 13 можно найти за 66 тысяч рублей, а рекордное предложение для Москвы и всей России составляет 65 490 рублей.

Компактный смартфон iPhone 12 mini (обзор), дебютировавший в 2020 году по цене 69 990 рублей, сейчас предлагается по цене 49 тысяч рублей с рекордным предложением 47 300 рублей.

Многие авторитетные сетевые информаторы и аналитики сообщают о том, что iPhone 13 mini станет последним компактным флагманом Apple и в будущем компания полностью откажется от исполнения mini.