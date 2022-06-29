Коммунальные услуги для россиян с 1 июля подорожают в среднем на 4%

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил «Ленте.ру» о повышении в России тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.
По его словам, в столице тарифы вырастут на 6%, а в Санкт-Петербурге — на 6,3%. Жители Татарстана, Крыма и Севастополя столкнутся с повышением стоимости услуг ЖКХ на 6,2%. Наибольший рост тарифов будет в Чечне — 6,54%, а наименьший ожидается в Пензенской области — 3,4%
«Процент тарифа рассчитывается на уровне субъекта России. Зачастую пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества, газа, индексацией зарплат работников коммунальной сферы, реализацией инвестиционных программ. Повышение платы за коммунальные услуги не допускается выше установленных предельных индексов», — отметил Якубовский.
Россиянам ранее сообщали, что с 1 июля будет повышение не только тарифов услуг ЖКХ, но и заработной платы.