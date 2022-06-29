Коммунальные услуги для россиян с 1 июля подорожают в среднем на 4%

По его словам, в столице тарифы вырастут на 6%, а в Санкт-Петербурге — на 6,3%. Жители Татарстана, Крыма и Севастополя столкнутся с повышением стоимости услуг ЖКХ на 6,2%. Наибольший рост тарифов будет в Чечне — 6,54%, а наименьший ожидается в Пензенской области — 3,4%