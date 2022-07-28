“Коммерсантъ”: H&M продает бизнес в России

Шведская торговая сеть H&M ищет покупателей на свои российские активы. Об этом сообщает издание “Коммерсантъ” со ссылкой на собственные источники.

Так, выставленные на продажу активы включают права аренды на 170 магазинов H&M в 65 городах России, распределительный центр и товарные запасы общей стоимостью 210 млн долларов.

Один из источников издания также заявил, что в начале июля получил предложение от fashion-ретейлера по покупке российских активов. Также источник издания предполагает, что предложения о покупке, вероятно, получили Melon Fashion Group (компании принадлежат более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela) и группа “Спортмастер”.

В марте компания приостановила работу в России из-за военной спецоперации РФ на Украине, а 18 июля торговая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

Перед уходом H&M планирует открыть магазины, чтобы провести финальную распродажу имеющихся на складе товаров. Распродажа пройдет в августе, магазины будут работать ограниченный период времени, пока запасы не будут распроданы. Ранее в сети также появилась информация о том, что во время распродажи цены на товары бренда будут повышены.