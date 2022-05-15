Комиксы по мотивам фильма «Брат» могут выйти в России в августе 2022 года

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Издательство Bubble выпустит сборник комиксов по мотивам дилогии «Брат» режиссера Алексея Балабанова.
В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Балабанов-фест» — мероприятие, посвященное творчеству и наследию знаменитого режиссера. На нем главный редактор Bubble Роман Котков объявил о запуске новой серии комиксов по мотивам фильмов «Брат» и «Брат-2», пишет ТАСС.
«Мы планируем релиз к концу августа, взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать», — заявил Котков.
Кроме того, он добавил, что тираж составит пять-десять тысяч экземпляров, а многие персонажи из оригинальных кинолент получат предыстории или дополнительное развитие в сюжете.
Ранее дилогию «Брат» начали показывать в российских кинотеатрах взамен фильмов, которые были запрещены в стране из-за ухода зарубежных компаний.