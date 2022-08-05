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Комик Старовойтов заявил о желании поехать в Донбасс

Комик Старовойтов заявил о желании поехать в Донбасс
prt scr youtube.com/СТАС СТАРОВОЙТОВ

Российский стендап-комик Стас Старовойтов рассказал, что несколько раз предпринимал попытки поехать в Донецкую и Луганскую народные республики, но безуспешно.

В беседе с «Комсомольской правдой» Старовойтов поддержал специальную операцию России по защите республик Донбасса. Кроме того, комик заявил о своем желании поехать в освобожденные ДНР и ЛНР, но пока ему этого не удавалось.

«Очень сильно хочу поехать. У меня были попытки, но не получалось из-за работы. Надо на какой-то период оставить заработок, чего я пока не могу сделать в силу обязательств. Но очень хочу попытаться это сделать и оказаться там», — рассказал он.

Напомним, Старовойтов был одним из первых, кто начал продвигать жанр стендап в России.

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RusNewsToday24
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