Комик Старовойтов заявил о желании поехать в Донбасс

Российский стендап-комик Стас Старовойтов рассказал, что несколько раз предпринимал попытки поехать в Донецкую и Луганскую народные республики, но безуспешно.
В беседе с «Комсомольской правдой» Старовойтов поддержал специальную операцию России по защите республик Донбасса. Кроме того, комик заявил о своем желании поехать в освобожденные ДНР и ЛНР, но пока ему этого не удавалось.
«Очень сильно хочу поехать. У меня были попытки, но не получалось из-за работы. Надо на какой-то период оставить заработок, чего я пока не могу сделать в силу обязательств. Но очень хочу попытаться это сделать и оказаться там», — рассказал он.
Напомним, Старовойтов был одним из первых, кто начал продвигать жанр стендап в России.