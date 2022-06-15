Комик Руслан Белый высказался об уехавших в Израиль Пугачевой и Галкине

Пугачева и Галкин уже несколько месяцев проживают в другой стране. 45-летний шоумен на данный момент занят проведением гастрольного тура по Израилю, а позже он отправится с концертами и в другие страны. Примадонна же, общаясь с журналистами отметила, что планирует возвращаться в Россию ближе к осени.