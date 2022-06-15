Комик Руслан Белый высказался об уехавших в Израиль Пугачевой и Галкине

Комик Руслан Белый высказался о звездной семье певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, уехавшей из России в начале марта.
В новом выпуске YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Белый рассуждал на тему переехавших в Израиль Галкина и Пугачевой. Он отметил, что юморист потерял всю работу в родной стране, из-за чего принял решение переехать, а Примадонна, как его жена, последовала за ним.
«Пугачева прямо сейчас жена декабриста. Был бы я сейчас хорошим пародистом, я бы это показал. Она сейчас за мужем. Я в этом плане провоцирую людей, с которыми у меня споры», — рассказал комик.
Пугачева и Галкин уже несколько месяцев проживают в другой стране. 45-летний шоумен на данный момент занят проведением гастрольного тура по Израилю, а позже он отправится с концертами и в другие страны. Примадонна же, общаясь с журналистами отметила, что планирует возвращаться в Россию ближе к осени.