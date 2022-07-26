Комик Нурлан Сабуров планирует выступить в Екатеринбурге

Комик Нурлан Сабуров вернулся в Россию после массовой отмены выступлений в США. Теперь он планирует дать концерт в Екатеринбурге.
Программа артиста под названием «Принципы» будет представлена 29 сентября. Концерт пройдет в МТС Live Холл в Екатеринбурге.
«Нурлан Сабуров может позволить себе говорить на сцене о любых, даже самых циничных вещах», — сообщается на сайте концертного зала.
Звезда шоу «Что было дальше?» стала объектом критики после выступления в Сан-Франциско. Сабуров неудачно пошутил над девушкой, которая пыталась выйти на сцену в «окровавленном» платье.