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Комик Нурлан Сабуров планирует выступить в Екатеринбурге

Комик Нурлан Сабуров планирует выступить в Екатеринбурге
prt scr youtube.com/Esquire Russia

Комик Нурлан Сабуров вернулся в Россию после массовой отмены выступлений в США. Теперь он планирует дать концерт в Екатеринбурге.

Программа артиста под названием «Принципы» будет представлена 29 сентября. Концерт пройдет в МТС Live Холл в Екатеринбурге. 

«Нурлан Сабуров может позволить себе говорить на сцене о любых, даже самых циничных вещах», — сообщается на сайте концертного зала.

Звезда шоу «Что было дальше?» стала объектом критики после выступления в Сан-Франциско. Сабуров неудачно пошутил над девушкой, которая пыталась выйти на сцену в «окровавленном» платье. 

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RusNewsToday24
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