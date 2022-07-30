Комик Ной описал планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину

Недальновидные планы спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань напоминают классическую шутку про пьяную женщину. К такому выводу пришел ведущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной.
«Знаете, что делает Пелоси? Она повторяет классическую шутку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей. Это выглядит примерно так. Они кричат: “Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!” А бойфренд такой: “Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай!” Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси”», — с юмором отметил комик.
По словам телеведущего, никто из жителей США не желает начала мировой войны. Однако планы Пелоси наведаться в Тайвань рискуют стать «большой головной болью» для американского руководства наряду с растущей инфляцией, украинским кризисом и грядущими выборами в конгресс, подытожил Ной.