Комик Ной описал планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину

«Знаете, что делает Пелоси? Она повторяет классическую шутку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей. Это выглядит примерно так. Они кричат: “Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!” А бойфренд такой: “Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай!” Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси”», — с юмором отметил комик.