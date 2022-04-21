Комик Юнусов рассказал о недостатках питания на шоу «Звезды в Африке»

Артист признался, что, будучи в Африке, он не боялся представителей местной, экзотической флоры и фауны – со змеями, крысами и тараканами Юнусов уже сталкивался во время участия в других передачах. Комик акцентировал внимание на том, что испытания во втором сезоне шоу были более сложными и масштабными по сравнению с первым. В них хорошо себя проявила ведущая Ольга Бузова. По словам Юнусова, знаменитость настоящий «кремень». Звезда поразила участника проекта своей смелостью и талантом.