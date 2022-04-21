Комик Юнусов рассказал о недостатках питания на шоу «Звезды в Африке»

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Российский юморист, актер, резидент Comedy Club Роман Юнусов рассказал о «внутренней кухне» популярного проекта ТНТ «Звезды в Африке».
Артист описал сложности с питанием, с которыми ему пришлось столкнуться на проекте, а также дал характеристику ведущей шоу Ольге Бузовой.
«Когда я только пришел на проект, то ребята говорили мне, что они голодают, из еды есть только бобы и маис, то есть кукурузная мука. Я подумал, что ничего страшного в этом нет. (…) Но уже через три дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке», – отметил юморист в беседе с порталом Teleprogramma.pro.
Артист признался, что, будучи в Африке, он не боялся представителей местной, экзотической флоры и фауны – со змеями, крысами и тараканами Юнусов уже сталкивался во время участия в других передачах. Комик акцентировал внимание на том, что испытания во втором сезоне шоу были более сложными и масштабными по сравнению с первым. В них хорошо себя проявила ведущая Ольга Бузова. По словам Юнусова, знаменитость настоящий «кремень». Звезда поразила участника проекта своей смелостью и талантом.
Примечательно, что ранее другая участница шоу Наталья Рудова также охарактеризовала Бузову. Она назвала ведущую проекта настоящим «профессионалом», который с уважением относится как к героям проекта, так и к своим коллегам.