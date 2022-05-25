Комик Дмитрий Романов дал интервью Юрию Дудю* и рассказал о эмиграции из-за спецоперации: “Когда уезжал из России, я плакал”

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Дмитрий Романов

Комик Дмитрий Романов стал героем нового выпуска YouTube-шоу “ВДудь”* и высказался о скандале вокруг комика Нурлана Собурова за границей, российском гражданстве и эмиграции на фоне военной спецоперации РФ на Украине.

Дмитрий Романов выступил резко против военной спецоперации и покинул Россию еще в конце февраля. Сам комик родом из Одессы: у него два паспорта, российский и украинский. Украину он покинул 12 лет назад, карьеру строил в России. Известность Романов обрел благодаря шоу Stand Up на ТНТ. Также ранее Дмитрий работал под началом Ивана Урганта, который тоже высказался против военной спецоперации РФ на Украине (после этого его шоу “Вечерний Ургант” перестало выходить в эфир, а его самого заподозрили в эмиграции из России).

Романов перебрался в Турцию, а затем в Польшу, где продолжил выступать. Вместе с ним выступает комик Слава Комиссаренко. Комиссаренко родом из Белоруссии, однако на родине его объявили в розыск из-за шуток о президенте Александре Лукашенко.

Дмитрий Романов признался, что покидать Россию ему было очень тяжело: Когда я уезжал из России, я плакал, у меня даже была небольшая истерика, потому что я смотрел на все, чего я добился в плане дома, быта, все, что я делал своими руками, беседка, гриль. Я снимал видео и понимал, что больше я этого не увижу: дом, в котором я прожил пять лет, этот уровень жизни, которого я достиг. Со всем этим я прощаюсь.

После того, как Романов высказался о спецоперации, поклонники его раскритиковали:

Стандартный набор: “Мы тебя кормили, а ты с нами так”, “Почему ты раньше молчал”. У меня на это один ответ: “Никто меня не кормил, я кормился всегда сам”. Никто не выделял мне никаких дотаций, чтобы я был в России.

По словам Романова, за один концерт в России он получал около 350 тысяч рублей.

После отъезда из России Романов не только продолжил работать, но и начал активно помогать беженцам из Украины: он работал в Люблине, в том же центре, где в качестве волонтера работала и певица Вера Брежнева.

В интервью Дудю Романов прокомментировал скандал, которая произошел во время американских гастролей Нурлана Собурова: зрители сорвали его выступления, требуя высказаться против спецоперации. Романов заявил, что Собуров отправился в тур в неподходящее время:

Он совершил ошибку. Ошибку в том, что он поехал с этими концертами в этот момент. Нужно было эти концерты как минимум перенести или отменить как максимум. По мнению Романова, Собуров может исправить свою ошибку, высказавшись о том, его концерты были несвоевременными.

Романов отметил, что публичные люди должны высказывать свое мнение о текущей ситуации, поскольку у них есть своя аудитория и на нее возможно оказать влияние. Также Романов резко высказался о тех публичных деятелях, которые поддерживают действия российского правительства. Я видел концерт, который прошел в “Лужниках”, видел Певцова с буквой Z, Машкова с буквой Z в голове. Это просто стыд и срам. Мне не хочется обижать никого, но существует такая тема, что у этих актеров не имеется высокого интеллекта, — заявил он.

*Юрий Дудь признан в РФ иноагентом