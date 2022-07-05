Комик Денис Чужой рассказал об угрозах за высказывания и вынужденной эмиграции: “Ты прощаешься с самой идеей выступать на русском языке”

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Денис Чужой

Комик Денис Чужой, который в феврале высказался против военной спецоперации РФ на Украине и через несколько месяцев уехал из России, дал интервью изданию “Медуза”*, в котором рассказал об эмиграции, преследовании за высказывания в сети и о новой роли стендаперов.

Хотя сейчас Денис живет в Стамбуле, в мае он дал несколько концертов в России: выступления были запланированы давно, и отказ привел бы к большим штрафам. Все прошло как обычно. Только от некоторых шуток как будто было большее ощущение катарсиса. Ты говоришь об актуальной ситуации, чувствуешь, как зал напрягается, потом говоришь шутку — и получаешь более мощный, чем прежде, взрыв эмоций.

Также он провел несколько концертов в Турции.

Мы сделали четыре небольших благотворительных концерта, и мы говорили просто об опыте переезда в Турцию. Это суперузкие шутки, которые ты даже на видео не запишешь, потому что никто, кроме этих трехсот человек, тебя не поймет.

В этом есть скорее печаль. Ощущение, что это прощальные выступления. Ты прощаешься с самой идеей выступать на русском языке.

Денис Чужой отметил, что, несмотря на то, что развлекательные темы в нынешней ситуации кажутся не вполне уместными, иногда это возможность отвлечься. Кто-то считает, что юмор должен скорее отвлекать, давать отдохнуть от того, что происходит. Мой зритель, видимо, хочет более честного разговора про то, что происходит. И либо ты ему это даешь, либо не выступаешь, как я и сделал. То есть сначала дал, а потом перестал выступать. Я занимаюсь юмором, потому что в целом ничего больше не умею делать. Мой выбор сейчас: либо просто сидеть и ничего не делать, съедать себя изнутри, либо делать то, что могу. И по возможности собирать деньги беженцам. Помимо выступлений, Денис Чужой занимается благотворительностью и перечисляет деньги в фонд, который оказывает помощь беженцам. Он отмечает, что это тоже может привести к последствиям.

Вот я деньги с концерта отдал в благотворительный фонд, а уже через час вышла новость, что за это может грозить уголовная ответственность. Это постоянная неопределенность — ты еще из-за благотворительности можешь влететь. Неприятная штука. Чужой рассказал, что после того, как он написал в соцсетях пост, в котором выступил против спецоперации, ему начали поступать угрозы.

В клубе, где я работал, мне подарили газовый баллончик. Однажды я понял: я стендап-комик, веселю людей, и я иду вечером домой задерганный. У меня в кармане куртки газовый баллончик лежит в такой позиции, чтобы его можно было за секунду достать и использовать. Я подумал в тот момент, что моя юмористическая карьера куда-то не туда поперла. Несмотря на угрозы и акции (на один из концертов комика даже принесли похоронный венок), он намерен продолжать выступления. Если я брошу стендап, это даст им понять, что это работает. Они такие: “Ага. Мы сделали шесть звонков, принесли один венок — и какой хороший КПД! Мы целого комика вывели из строя!”.

Не хотелось бы им давать такого повода для кайфа. Наоборот, захотелось побольше повыступать — и про них еще придумать приколы. Чужой также высказался о государственной пропаганде, отметив, что не согласен с тем, что она разделила людей навсегда. Мне кажется, это очень наносная штука. Да, у тех, кто постарше, есть тоска по величию. Одновременно это еще и тоска по собственной молодости. У людей, которые ближе к нашему возрасту, это просто наносное. Если вдруг пропаганда начнет объяснять, что Украина теперь наш друг и брат, они очень быстро с этим согласятся и восстановят отношения. Во многом это иллюзия большинства — тебе хочется одобрения или хотя бы не бояться того, что тебя осудят. Стендапер отметил, что в сложившейся ситуации не чувствует за собой морального права упоминать в своих шутках Украину. Мы не имеем права больше на это ссылаться как на часть своей реальности. Я не предполагаю, что я когда-либо еще смогу выступить в Украине просто потому, что мы допустили это. Я за собой морального права туда еще раз приехать в ближайшие годы или десятилетия не чувствую, соответственно, не чувствую права и шутки какие-то делать. Хочется шутить так, чтобы потом я мог смотреть в глаза объекту шутки.

Денис Чужой высказался о том, остался ли независимый стендап в России. Я думаю, что все стали еще аккуратнее, притом что российский стендап и раньше в целом не отличался смелостью. Наверное, независимый стендап все еще есть, но просто сегодня это не так круто, как должно быть и как могло быть.

Есть ощущение, что мы нужны сейчас. В мирные времена ты был просто фоном, а сейчас ты можешь приносить пользу, если ты научишься это делать правильно и хорошо.

*Издание “Медуза” признано в России СМИ-иноагентом