«Комфортный город»: компания «Мегалайн» подвела итоги первого года интенсивной работы по проекту «Горская»

Начать — в конце года и закончить — к 2025-му: такие сроки завершения строительства ставят себе разработчики проекта по развитию промзоны «Горская». В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» представители компании «Мегалайн» — генерального инвестора — и приглашенные эксперты обсудили итоги первого года плотной работы по созданию уникальной для Санкт-Петербурга локации.
Компания «Мегалайн» собирается создать инновационный центр притяжения для туристов и бизнес-сообщества на месте территории заброшенной промзоны «Горская». Авторы инициативы предложили поделить территорию на четыре кластера: Light Industrial, IT-деревня, культурный центр и гостинично-курортный сектор. В Санкт-Петербурге 4 июля в рамках ПМЭФ-2021 гендиректор компании Геннадий Корупятник подписал соответствующее соглашение о реализации проекта с городскими властями.
Как отметил Геннадий Корупятник на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», уже завершены некоторые подготовительные этапы для реализации всего проекта. Так, 14 сентября 2021 года подписана дорожная карта сопровождения проекта с АНО «Агентство стратегических инициатив». 19 ноября того же года был объявлен конкурс для выбора лучшего проекта развития территории «Горская». В состав жюри вошли в том числе представители органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. В самом конце года проект «Горская» представлен президенту России Владимиру Путину. Три финалиста конкурса были выбраны 3 февраля 2022 года.
По мнению гендиректора «Мегалайна», в текущей геополитической ситуации, реализация высокотехнологичных проектов особенно актуальна. Проект «Горская» направлен на развитие IT-индустрии, современной промышленности. Он предполагает создание более 17 тысяч рабочих мест в высокотехнологичных отраслях экономики и области импортозамещения. Сейчас ведется активная работа по согласованию всех необходимых документов с городской администрацией.
«На данный момент не прекращается работа по согласованию концепции с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, направляются заявления на присвоение статуса стратегического проекта и статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга, проводятся совещания с комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга и Министерством строительства и ЖКХ России», — констатировал Корупятник.
Проект «Горская»
Территорию бывшей промзоны в Приморском районе Петербурга предполагается разделить на четыре кластера. Наиболее объемный из них (почти 320 тысяч квадратных метров) займут объекты и инфраструктура Light Industrial. Консультант-аналитик Елена Прозорова, принявшая участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», пояснила, что Light Industrial представляет из себя современные складские и производственные объекты гибкой планировки. Они могут включать в себя как магазины или шоу-румы, так и выставочные пространства для поиска новых бизнес-партнеров.
«Площадь таких блоков обычно варьируется от 500 до 2000 кв. м. Современные предприниматели, даже при большом желании не могут найти действительно стоящих объектов для размещения небольших производств. На территории Санкт-Петербурга и Ленобласти данный сегмент остается неосвоенным и, при этом крайне востребованным. В современных промышленных объектах мелкой/средней нарезки практически нет», — пояснила уникальность кластера Light Industrial Прозорова.
Следующий по размеру (но не значению) кластер — IT-деревня. Он займет площадь 128 тысяч квадратных метров. Руководитель проекта «Горская» Олег Избяков пояснил в рамках пресс-конференции, что основной задачей IT-кластера «Горской» станет формирование и развитие самых перспективных направлений, например, робототехники или квантовых технологий. Предполагается, что именно этот кластер станет самым крупным по числу новых рабочих мест — более восьми тысяч.
«Мы стараемся учитывать все мировые тенденции в создании IT-кампусов и инновационных центров: в виде комфортных общественных пространств, вдохновляющих ландшафтных решений и энергоэффективных технологий. Это именно те бонусы, которые привлекают IT-специалистов в зарубежных странах. Основная функция инновационного центра заключается в создании эффективной системы поддержки и продвижения наукоемких, инновационных проектов от момента зарождения идеи до организации выпуска продукции», — подчеркнул Избяков.
Не менее важен, считает спикер, и туристический кластер. Объекты гостинично-сервисной инфраструктуры дополнят концепцию «комфортного города», которой руководствуются авторы проекта.
«Это очень важно, ведь сегодня понятие “комфортный город” должно включать в себя не только развитую транспортную систему и полноценную инфраструктуру, но и доступные и безопасные общественные пространства. Территория “Горская” должна стать таким местом, чтобы туда тянулись люди как за работой, так и за жизнью, отдыхом и новыми впечатлениями», — отметил Избяков.
Проделана большая работа
Проект развития территории «Горская» поддерживается на федеральном уровне. После нескольких совещаний с Минстроем РФ и комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга «Мегалайн» направил концепцию развития «Горской» в профильные органы исполнительной власти Северной столицы.
В пакте документов представлены: архитектурно-градостроительная концепция с пояснительной запиской, аналитическая справка по механизмам предоставления земельных участков, аналитическая справка по обоснованию социально-экономического эффекта для Санкт-Петербурга, аналитическая справка по функциональному наполнению территории.
Компания пока не получила от города права на земельные участки промзоны «Горская», отметил Олег Избяков. Однако в рамках заключенного соглашения уже проделана большая работа над проектом. Так, городским властям предоставлен технический отчет с результатами анализа текущей экологической ситуации в «Горской», технический отчет с выводами инженерно-строительных изысканий и множество других документов. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга уже подтвердил соответствие представленной концепции действующему законодательству в этой области.
Авторы проекта из компании «Мегалайн» учли имущественно-правовой статус территории при создании своей концепции. Все земли предлагается осваивать в строгом соответствии законам города. Всего планируется освоить семь земельных участков.
Прямо сейчас заявления «Мегалайн» рассматриваются комитетом по инвестициям Петербурга.
«Подтверждена бюджетная эффективность проекта в размере более 32 миллиардов рублей. На такую сумму пополнятся региональный и федеральный бюджеты. Общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей. Воплощение проекта в жизнь будет осуществляться исключительно за счет собственных и привлеченных средств, без бюджетного финансирования. Будет создано около 17,5 тысячи рабочих мест для жителей города и области», — отметил Избяков.
Руководитель проекта «Горская» добавил, что компания «Мегалайн» намерена приступить к реализации проекта до конца года, а завершить — в 2025 году. Все желающие могут принять участие в презентации материалов победителя конкурса по выбору лучшего проекта «Горской». Мероприятие состоится 16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2022.