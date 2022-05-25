«Комфортный город»: компания «Мегалайн» подвела итоги первого года интенсивной работы по проекту «Горская»

Территорию бывшей промзоны в Приморском районе Петербурга предполагается разделить на четыре кластера. Наиболее объемный из них (почти 320 тысяч квадратных метров) займут объекты и инфраструктура Light Industrial. Консультант-аналитик Елена Прозорова, принявшая участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», пояснила, что Light Industrial представляет из себя современные складские и производственные объекты гибкой планировки. Они могут включать в себя как магазины или шоу-румы, так и выставочные пространства для поиска новых бизнес-партнеров.