Комфортное управление стало преимуществом авто с задним приводом

Большинство автоконцернов выпускают модели с передним приводом. Однако несколько десятилетий назад в мировом автопроме главенствовал задний привод, автоэксперты перечислили плюсы RWD.
Главным преимуществом авто с задним приводом, по мнению автоэкспертов, является более комфортное рулевое управление. При RWD на рулевое колесо не поступают паразитные силы и крутящие моменты от приводов.
Также у машин с RWD равномерно изнашиваются передние и задние шины, в то время как у авто в FWD быстрее стираются передние колеса. Кроме того, заднеприводные машины намного легче выходят из заноса, передает портал NJcar.