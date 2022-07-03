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Комфортное управление стало преимуществом авто с задним приводом

Комфортное управление стало преимуществом авто с задним приводом
prt scryoutube.com/Joe Achilles

Большинство автоконцернов выпускают модели с передним приводом. Однако несколько десятилетий назад в мировом автопроме главенствовал задний привод, автоэксперты перечислили плюсы RWD.

Главным преимуществом авто с задним приводом, по мнению автоэкспертов, является более комфортное рулевое управление. При RWD на рулевое колесо не поступают паразитные силы и крутящие моменты от приводов.

Также у машин с RWD равномерно изнашиваются передние и задние шины, в то время как у авто в FWD быстрее стираются передние колеса. Кроме того, заднеприводные машины намного легче выходят из заноса, передает портал NJcar.

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