Вооруженные силы Украины не в состоянии вести наступление против подразделений ВС РФ и НМ ДНР и ЛНР. Такое мнение в эфире программы ВГТРК «60 минут» высказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
По словам комбата, украинские националисты могут занять лишь отдельные незначительные участки местности, но выбить российскую армию из уже освобожденных городов и поселков у них никогда не получится.
Пока главное оружие ВСУ — это дальнобойные системы натовского производства, но в бой украинские командиры бросают плохо обученную пехоту, которая не может выполнить поставленную задачу и несет большие потери, отметил Ходаковский.