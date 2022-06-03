Комбат «Пятнашки» Авидза: Авдеевский завод может стать второй «Азовсталью»

Командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба допустил, что коксохимический завод на территории Авдеевке может стать для членов националистических батальонов второй «Азовсталью».
По словам командира добровольческого батальона, защитники Донбасса не станут долго ждать и дадут националистам определенный срок, чтобы они сложили оружие.
Он также рассказал, что работающие на киевский режим иностранные инструкторы редко присутствуют на передовой, так как могут попасть в плен в случае окружения.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.