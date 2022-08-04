Комбат НМ ДНР: вчерашние шахтеры достигли мастерства кадровых военных

Мобилизованные шахтеры в ходе тяжелых боев за освобождение Донбасса получили боевой опыт, сопоставимый с опытом кадровых военных, рассказал корреспонденту РИА Новости один из комбатов ДНР.
«Они быстренько адаптировались здесь, взяли оружие в руки, пошли вперед, начали быстренько вникать в военную науку, и сейчас они воюют не хуже профессионального военного», — сообщил комбат.
Комбат особо отметил, что вчерашним шахтерам пришлось постигать военное искусство в тяжелых боях с противником. Это было очень трудно, но они взяли себя в руки и справились, заявил комбат.
В заключение комбат подчеркнул, что готов доверить подчиненным прикрывать свою спину.