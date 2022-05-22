Командующий РВСН: ракета «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы

Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы и по другим траекториям. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев во время программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
По его словам, «Сармат» может изменить направление полета из-за энерговооруженности нового ракетного комплекса. Каракаев отметил, что траектория через Южный полюс в данный момент не защищена. При этом российский снаряд может использовать и другие направления для вывода в космическое пространство.
Специалист также предположил, что в ближайшем будущем вряд ли кто-то сможет создать оружие для перехвата российского «Сармата». Отечественная ракета, по его словам, набирает скорость так же быстро, как это делают твердотопливные снаряды.