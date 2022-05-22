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Командующий РВСН: ракета «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы

Командующий РВСН: ракета «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы
Roscosmos/via Globallookpress.com

Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы и по другим траекториям. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев во время программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По его словам, «Сармат» может изменить направление полета из-за энерговооруженности нового ракетного комплекса. Каракаев отметил, что траектория через Южный полюс в данный момент не защищена. При этом российский снаряд может использовать и другие направления для вывода в космическое пространство.

Специалист также предположил, что в ближайшем будущем вряд ли кто-то сможет создать оружие для перехвата российского «Сармата». Отечественная ракета, по его словам, набирает скорость так же быстро, как это делают твердотопливные снаряды.

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