Командующий РВСН: ракета «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы

По его словам, «Сармат» может изменить направление полета из-за энерговооруженности нового ракетного комплекса. Каракаев отметил, что траектория через Южный полюс в данный момент не защищена. При этом российский снаряд может использовать и другие направления для вывода в космическое пространство.