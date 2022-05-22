Командующий РВСН Каракаев сравнил «Сарматы» с «мечом возмездия»

Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» являются российским «мечом возмездия». Об этом заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев.
Глава РВСН прокомментировал выбор названия для ракеты. Он отметил, что древний народ сарматов был бесстрашен. Они создали тяжелую конницу, имевшую на вооружении длинное тяжелое копье, стрелы.
«И самое главное — был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что за счет этого меча и будет им возмездие», — указал Караекаев в эфире телеканала «Звезда».
Командующий РВСН отметил, что качество современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить. «Сармат» предупреждает, что Россия надежна защищена.