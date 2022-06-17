Командующий экипажем Ка-52 рассказал военкорам о боязни ВСУ российских вертолетов

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» хорошо проявили себя во время спецоперации на Украине. Командующий экипажем одного из вертолетов рассказал военкорам, что солдаты ВСУ разбегаются только завидев эту винтокрылую машину.
Корреспонденты телеканала «Звезда» побеседовали с командующим экипажем «Аллигатора» Александром. Тот заявил журналистам, что попытки ВСУ подбить «птичку» с земли, как правило, не увенчиваются успехом. Высокая маневренность позволяет Ка-52 уходить от ракет.
«Наша птичка она очень маневренная и очень скрытная, враг даже не может понять, откуда мы выскочили», — похвастался Александр.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что высокие потери отбили у иностранных наемников желание ехать на Украину. Киеву уже не удается остановить «процесс убытия» наемников в «мир иной» или обратно на родину, сообщил RT.