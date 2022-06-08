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Командующего 113-й бригадой теробороны ВСУ Призрака обвинили в изнасиловании подчиненных

Командующего 113-й бригадой теробороны ВСУ Призрака обвинили в изнасиловании подчиненных
Минобороны Украины

Авторы Telegram-канала «Старше Эдды» опубликовали видеозапись допроса солдата 113-й бригады украинской территориальной обороны Николая Худякова. Тот пожаловался на домогательства со стороны командования. 

Худяков рассказал, что подвергся не просто «харассменту»: его изнасиловали. Надругался над ним командир роты с позывным Призрак. Пленный утверждает, что командующий приказал ему вступить с ним в сексуальную связь. И хотя к представителям нетрадиционной ориентации Николай себя не причисляет, ослушаться приказа не смог.

Худяков заявил, что в своей бригаде не он единственный пострадал от «превышения должностных полномочий» со стороны Призрака, но не берется назвать точное число жертв в роте.

ВСУ территориальная оборона Украина
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