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    Командующий войсками ЦВО Лапин наградил отличившихся в ходе спецоперации на Украине военных

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Командующий войсками ЦВО Лапин наградил отличившихся в ходе спецоперации на Украине военных

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    prt scr tvzvezda.ru/ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

    Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине.

    В рамках церемонии были награждены более 20 солдат Вооруженных сил России.

    «Именно благодаря вашим мужеству и отваге мы одержали сегодняшнюю победу», — сказал Лапин, обращаясь к военным.

    Накануне, как передает RT, президент России Владимир Путин заявлял, что все цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены.

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