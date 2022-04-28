Командующий войсками ЦВО Лапин наградил отличившихся в ходе спецоперации на Украине военных

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Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине.
В рамках церемонии были награждены более 20 солдат Вооруженных сил России.
«Именно благодаря вашим мужеству и отваге мы одержали сегодняшнюю победу», — сказал Лапин, обращаясь к военным.
Накануне, как передает RT, президент России Владимир Путин заявлял, что все цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены.
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