Командование ВСУ не сообщало националистам об открытии гуманитарных коридоров ВС РФ

Они призвали сослуживцев не оказывать сопротивление и сложить

оружие. Пленные также посоветовали украинскому командованию подумать о своих молодых

подчиненных, у которых жизнь только начинается. Кадыров в подписи к ролику

отметил, что силовики сохранили свои жизни и теперь у них есть надежда на

возвращение домой.