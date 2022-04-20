Командование ВСУ не сообщало националистам об открытии гуманитарных коридоров ВС РФ

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Плененные бойцы украинских нацбатов заявили, что
командование ВСУ не сообщало им об открытии российскими военными гуманитарных
коридоров для тех, кто решил сложить оружие.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео допроса четверых
националистов. Они рассказали, что боялись сдаться в плен, несмотря на отсутствие
продовольствия и наплевательское отношение к ним со стороны командования.
«Бутылка воды, банка горошка, плюс отношение, как к мясу», —
рассказал один из пленных.
Они призвали сослуживцев не оказывать сопротивление и сложить
оружие. Пленные также посоветовали украинскому командованию подумать о своих молодых
подчиненных, у которых жизнь только начинается. Кадыров в подписи к ролику
отметил, что силовики сохранили свои жизни и теперь у них есть надежда на
возвращение домой.