Командование НОАК задействовало свыше 100 военных самолетов в учениях у берегов Тайваня

Более 100 военных самолетов и десять эсминцев было задействовано командованием Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первый день крупномасштабных маневров в Тайваньском проливе. Об этом информирует South China Morning Post.
Согласно информации издания, китайские военные используют эсминцы для того, чтобы заблокировать доступ в зоны проведения учений вокруг острова, а также для эффективной координации прочих сил НОАК. Известно, что в маневрах также принимают участие экипажи истребителей J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U.
Ранее в Министерстве обороны Тайваня заявили, что в опознавательную зону островной противовоздушной обороны вошли 22 китайских истребителя, передает RT.