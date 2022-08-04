Командование НОАК задействовало свыше 100 военных самолетов в учениях у берегов Тайваня

Согласно информации издания, китайские военные используют эсминцы для того, чтобы заблокировать доступ в зоны проведения учений вокруг острова, а также для эффективной координации прочих сил НОАК. Известно, что в маневрах также принимают участие экипажи истребителей J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U.