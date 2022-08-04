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Командование НОАК задействовало свыше 100 военных самолетов в учениях у берегов Тайваня

Командование НОАК задействовало свыше 100 военных самолетов в учениях у берегов Тайваня
globallookpress/Hu Shanmin/XinHua

Более 100 военных самолетов и десять эсминцев было задействовано командованием Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первый день крупномасштабных маневров в Тайваньском проливе. Об этом информирует South China Morning Post.

Согласно информации издания, китайские военные используют эсминцы для того, чтобы заблокировать доступ в зоны проведения учений вокруг острова, а также для эффективной координации прочих сил НОАК. Известно, что в маневрах также принимают участие экипажи истребителей J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U.

Ранее в Министерстве обороны Тайваня заявили, что в опознавательную зону островной противовоздушной обороны вошли 22 китайских истребителя, передает RT.  

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