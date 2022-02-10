Командование Ливийской национальной армии поддержало Фатхи Башагу на должности нового премьер-министра страны

Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) выразило поддержку парламенту в его решении избрать Фатхи Башагу новым главой избирательной власти страны.

Соответствующее заявление об этом зачитал официальный представитель вооруженных сил Ливии генерал-майор Ахмад Мисмари.

«Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил приветствует и поддерживает решение ливийского парламента, принятое сегодня, в четверг, 10 февраля, поручающее Фатхи Башаге сформировать новое правительство», — гласит обращение.

Однако, утратившее легитимность с 24 декабря 2021г Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы, складывать полномочия не собирается. Бывшему главе МВД Фахти Башаге предстоит формировать новый кабмин в непростых условиях.

Максим Шугалей, глава Фонда защиты национальных ценностей, ранее подверг критике Дабибу за инсценировку собственного покушения минувшей ночью. Он считает, что глава ПНЕ совершил этим политическое самоубийство ради привлечения внимания к своей персоне накануне выборов своего преемника.

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