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Командование армии Китая пообещало «похоронить» противника в случае вторжения

Командование армии Китая пообещало «похоронить» противника в случае вторжения
MOD Russia/via Globallookpress.com

Народно-освободительная армия Китая готова встретить врага во всеоружии, говорится в сообщении пресс-службы восточной зоны командования НОАК.

Заявление прозвучало на фоне эскалации напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, что стало следствием готовящегося визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Встретим врага во всеоружии, повинуясь приказу, пойдем в бой. Похороним всех вторгшихся врагов. Вперед к общей победе!» — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Китай в ближайшие дни проведет масштабные военно-морские учения вблизи Тайваня. Тем временем ВМС США направили к острову авианосную группу.

армия Китай ноак
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