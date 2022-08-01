Командование армии Китая пообещало «похоронить» противника в случае вторжения

Ранее стало известно, что Китай в ближайшие дни проведет масштабные военно-морские учения вблизи Тайваня. Тем временем ВМС США направили к острову авианосную группу.

«Встретим врага во всеоружии, повинуясь приказу, пойдем в бой. Похороним всех вторгшихся врагов. Вперед к общей победе!» — сказано в публикации.

Заявление прозвучало на фоне эскалации напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, что стало следствием готовящегося визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.