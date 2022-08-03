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Командование армии Китая анонсировало учения в шести близлежащих к Тайваню регионах

Командование армии Китая анонсировало учения в шести близлежащих к Тайваню регионах
MOD Russia/via Globallookpress.com

Народно-освободительная армия Китая проведет масштабные учения с боевыми стрельбами, сообщает The Global Times.

По информации издания, тренировочные мероприятия развернутся в шести близлежащих к Тайваню регионах.

«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — говорится в публикации.

Ранее также стало известно, что армия КНР была приведена в состояние боевой готовности на фоне визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай ноак тайвань Учения
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