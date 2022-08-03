Командование армии Китая анонсировало учения в шести близлежащих к Тайваню регионах

Народно-освободительная армия Китая проведет масштабные учения с боевыми стрельбами, сообщает The Global Times.
По информации издания, тренировочные мероприятия развернутся в шести близлежащих к Тайваню регионах.
«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — говорится в публикации.
Ранее также стало известно, что армия КНР была приведена в состояние боевой готовности на фоне визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.