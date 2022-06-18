Командиры ВСУ оказались «наркотическими спонсорами» духа украинских бойцов

Огромные потери среди состава ВСУ, а также постоянное дезертирство бойцов привело к снижению морально-психологического состояния украинской армии. На этом фоне командиры нацбатальонов начали предоставлять своим солдатам наркотики.
Так, ВС РФ часто находит пустые ампулы наркотических средств, которые способствуют снижению чувства страха, возбуждают и вызывают галлюцинации, сообщает Telegram-канал «Русская весна». В данный момент командиры ВСУ пытаются поднять дух своих бойцов за счет наркотиков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что СБУ курирует наркотрафик в России.