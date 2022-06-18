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Командиры ВСУ оказались «наркотическими спонсорами» духа украинских бойцов

Командиры ВСУ оказались «наркотическими спонсорами» духа украинских бойцов
Gilles Bader/Keystone Press Agency

Огромные потери среди состава ВСУ, а также постоянное дезертирство бойцов привело к снижению морально-психологического состояния украинской армии. На этом фоне командиры нацбатальонов начали предоставлять своим солдатам наркотики.

Так, ВС РФ часто находит пустые ампулы наркотических средств, которые способствуют снижению чувства страха, возбуждают и вызывают галлюцинации, сообщает Telegram-канал «Русская весна». В данный момент командиры ВСУ пытаются поднять дух своих бойцов за счет наркотиков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что СБУ курирует наркотрафик в России. 

Acupan ВСУ наркотики
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RusNewsToday24
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