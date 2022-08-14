Командир взвода «Кракен» признал, что российскую армию невозможно победить

Украина не способна победить российскую армию. Такое признание сделал командир украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников.
Попавший в плен к военнослужащим НМ ЛНР боевик рассказал, что в роте, где он находился, попросту не было людей со специальной подготовкой. Все, что показывают на украинском телевидении о силе армии Украины, это фейки.
Что касается иностранного оружия, которым Запад накачивает Украину, то им в его подразделении никто не умеет пользоваться, пишет РИА Новости.
«Я не могу сказать, что-то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, – это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности – победить российскую армию», – признал Стрельников.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.