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Командир взвода «Кракен» признал, что российскую армию невозможно победить

Командир взвода «Кракен» признал, что российскую армию невозможно победить
Федеральное агентство новостей

Украина не способна победить российскую армию. Такое признание сделал командир украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников.

Попавший в плен к военнослужащим НМ ЛНР боевик рассказал, что в роте, где он находился, попросту не было людей со специальной подготовкой. Все, что показывают на украинском телевидении о силе армии Украины, это фейки.

Что касается иностранного оружия, которым Запад накачивает Украину, то им в его подразделении никто не умеет пользоваться, пишет РИА Новости.

«Я не могу сказать, что-то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, – это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности – победить российскую армию», – признал Стрельников.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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