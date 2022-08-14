Командир взвода «Кракен» признал, что российскую армию невозможно победить

«Я не могу сказать, что-то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, – это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности – победить российскую армию», – признал Стрельников.