Новости0

Командир танка Т-72 ВСУ пожаловался на нежелание сослуживцев эвакуировать его с поля боя

Командир танка Т-72 ВСУ пожаловался на нежелание сослуживцев эвакуировать его с поля боя
wikipedia.org/7th Army Training Command from Grafenwoehr/Общественное достояние

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранение в ходе боев с ВС РФ, однако сослуживцы отказались эвакуировать его в безопасное место. На помощь пришли российские десантники.

По словам командира украинского танка Т-72, он выполнял боевую задачу в лесополосе при отсутствии полноценной видимости, когда боевую машину неожиданно атаковали из ПТУР несколько раз подряд. Танк загорелся и экипаж начал покидать его, однако командиру выбраться не удавалось.

«Тут я понял, что облажался. Ваню (мехвода – Прим. ред.) послали (на позиции ВСУ – Прим. ред.). Ваня сбегал, сказал одному, сказал другому, те — мы (отказываемся – Прим. ред.) ехать. А потом тут ваши нарисовались. На БМД пареньки», – рассказал военный.

Командир подчеркнул, что только с помощью российских десантников ему удалось покинуть горящую машину, отделавшись серьезным ожогом ноги.

вс рф ВСУ т-72 танкисты
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.