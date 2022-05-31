Командир танка Т-72 ВСУ пожаловался на нежелание сослуживцев эвакуировать его с поля боя

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранение в ходе боев с ВС РФ, однако сослуживцы отказались эвакуировать его в безопасное место. На помощь пришли российские десантники.
По словам командира украинского танка Т-72, он выполнял боевую задачу в лесополосе при отсутствии полноценной видимости, когда боевую машину неожиданно атаковали из ПТУР несколько раз подряд. Танк загорелся и экипаж начал покидать его, однако командиру выбраться не удавалось.
«Тут я понял, что облажался. Ваню (мехвода – Прим. ред.) послали (на позиции ВСУ – Прим. ред.). Ваня сбегал, сказал одному, сказал другому, те — мы (отказываемся – Прим. ред.) ехать. А потом тут ваши нарисовались. На БМД пареньки», – рассказал военный.
Командир подчеркнул, что только с помощью российских десантников ему удалось покинуть горящую машину, отделавшись серьезным ожогом ноги.