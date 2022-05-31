Командир танка Т-72 ВСУ пожаловался на нежелание сослуживцев эвакуировать его с поля боя

По словам командира украинского танка Т-72, он выполнял боевую задачу в лесополосе при отсутствии полноценной видимости, когда боевую машину неожиданно атаковали из ПТУР несколько раз подряд. Танк загорелся и экипаж начал покидать его, однако командиру выбраться не удавалось.