Командир самолета Петербург — Москва развернул судно из-за технической неисправности

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Следовавший из Петербурга в Москву самолет вернулся в
точку отправления по техническим причинам. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу
авиакомпании «Россия».
Неисправность командир обнаружил сразу после взлета.
Он отправил сигнал срочности и доложил о переходе системы управления в
минимальный режим. Экипаж запросил зону ожидания, после чего судно развернули.
Авиалайнер успешно приземлился в Пулково. Задержка рейса составила 1 час и 20
минут.
загрузка...