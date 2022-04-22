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    Командир самолета Петербург — Москва развернул судно из-за технической неисправности

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Командир самолета Петербург — Москва развернул судно из-за технической неисправности

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    https://pixabay.com/

    Следовавший из Петербурга в Москву самолет вернулся в
    точку отправления по техническим причинам. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу
    авиакомпании «Россия».

    Неисправность командир обнаружил сразу после взлета.
    Он отправил сигнал срочности и доложил о переходе системы управления в
    минимальный режим. Экипаж запросил зону ожидания, после чего судно развернули.
    Авиалайнер успешно приземлился в Пулково. Задержка рейса составила 1 час и 20
    минут.

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