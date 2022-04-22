Командир самолета Петербург — Москва развернул судно из-за технической неисправности

Неисправность командир обнаружил сразу после взлета.

Он отправил сигнал срочности и доложил о переходе системы управления в

минимальный режим. Экипаж запросил зону ожидания, после чего судно развернули.

Авиалайнер успешно приземлился в Пулково. Задержка рейса составила 1 час и 20

минут.