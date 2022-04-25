Командир «Пятнашки» Авидзба заявил, что спецоперация опередила наступление Киева на считанные часы

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Киев долго
планировал наступление в Донбассе, а спецоперация России опередила атаку всего на несколько часов. Об этом заявил РИА Новости командир
легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба.
Украинская сторона
не ожидала начала спецоперации и поэтому их связи оказались нарушены из-за
необходимости перехода в оборону после готовящегося наступления. По словам
командира, это подтверждают военнопленные.
«Судя по тому, что
происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные
часы», — сказал Авидзба.
Ранее командир
ополченцев призвал украинских военных сложить оружие. По его словам, во благо
своей страны сдаться не зазорно.
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