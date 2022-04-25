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    Командир «Пятнашки» Авидзба заявил, что спецоперация опередила наступление Киева на считанные часы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Командир «Пятнашки» Авидзба заявил, что спецоперация опередила наступление Киева на считанные часы

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    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    Киев долго
    планировал наступление в Донбассе, а спецоперация России опередила атаку всего на несколько часов. Об этом заявил РИА Новости командир
    легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба.

    Украинская сторона
    не ожидала начала спецоперации и поэтому их связи оказались нарушены из-за
    необходимости перехода в оборону после готовящегося наступления. По словам
    командира, это подтверждают военнопленные.

    «Судя по тому, что
    происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные
    часы», — сказал Авидзба.

    Ранее командир
    ополченцев призвал украинских военных сложить оружие. По его словам, во благо
    своей страны сдаться не зазорно.

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