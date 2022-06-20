Командир полка НМ ЛНР: отряд польских наемников понес большие потери в районе Камышевахи

Народная милиция ЛНР ведет бои с отрядами украинской территориальной обороны вместе с полком казаков. При этом в Камышевахе находится еще и отряд хорошо экипированных польских наемников, о чем сообщил военкор РИА Новости с места событий. Буквально накануне поляки понесли тяжелые потери среди личного состава.