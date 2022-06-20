Польские наемники понесли серьезные потери в Камышевахе в боях с Народной милицией ЛНР, рассказал военкорам один из командиров казачьего полка, участвующего в боевых действиях.
Народная милиция ЛНР ведет бои с отрядами украинской территориальной обороны вместе с полком казаков. При этом в Камышевахе находится еще и отряд хорошо экипированных польских наемников, о чем сообщил военкор РИА Новости с места событий. Буквально накануне поляки понесли тяжелые потери среди личного состава.
«Они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал журналистам командир казачьего полка.
Ранее стало известно, что находящиеся в промышленной зоне американские наемники блокируют возможные переговоры ВСУ по поводу добровольной сдачи в плен и выходу с занятого ими завода «Азот», передает Ura.ru.