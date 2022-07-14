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Командир нацбата «Медведи SS» заявил, что Россия не по зубам Украине

Командир нацбата «Медведи SS» заявил, что Россия не по зубам Украине
Gilles Bader/Keystone Press Agency

Украина никогда не сможет превзойти Россию на поле боя, об этом в интервью РИА Новости заявил пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов.

Данный диверсионно-штурмовой отряд, члены которого открыто пропагандируют нацистские идеи, входит в состав ВСУ. По словам Кравцова, западное финансирование и поставки оружия странами НАТО не спасут Украину от разгрома.

«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — заявил командир нацбатальона «Медведи SS».

Находясь в плену Кравцов рассказал, что, предоставляя военную помощь Киеву, Запад взял под полный контроль украинских военных.

ВСУ нацбатальон спецоперация Украина
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