Украина никогда не сможет превзойти Россию на поле боя, об этом в интервью РИА Новости заявил пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов.
Данный диверсионно-штурмовой отряд, члены которого открыто пропагандируют нацистские идеи, входит в состав ВСУ. По словам Кравцова, западное финансирование и поставки оружия странами НАТО не спасут Украину от разгрома.
«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — заявил командир нацбатальона «Медведи SS».
Находясь в плену Кравцов рассказал, что, предоставляя военную помощь Киеву, Запад взял под полный контроль украинских военных.